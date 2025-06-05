Вассерман отреагировал на предложение ввести в РФ звание «Отец-герой» для многодетных мужчин

Семён Капранов
Анатолий Вассерман эксперт

Депутат Государственной думы Анатолий Вассерман в разговоре с Рамблером прокомментировал идею о введении в России звания «Отец-герой».

Ранее депутат нижней палаты парламента Игорь Антропенко предложил ввести звание «отец-герой» для многодетных мужчин.

На мой взгляд, в целом это разумное предложение, оно выгляди приятно. Но проблема заключается в том, что доказать участие мужчины в воспитании детей значительное сложнее, чем доказать участие в нем женщины. А главный фактор здесь именно воспитание. Поэтому, боюсь, большого числа награжденных этим званием не будет. Чисто формальные препятствия окажутся труднопреодолимыми. Технически реализовать все это будет сложно.

Анатолий Вассерман
Анатолий Вассерман Публицист, интеллектуал и депутат Госдумы

Вместе с тем парламентарий усомнился в целесообразности распространения на мужчин, имеющих детей от разных браков, статуса многодетного отца, что ранее также предлагал Антропенко.

«От мужчины в браке женщины ждут прежде всего стабильности. Роль мужчины в браке заключается не столько в воспитании детей, сколько в обеспечении условий для этого воспитания. А человек, переходящий из семьи в семью, конечно, оставляет обширный генофонд, но в воспитании детей участвует значительно меньше, чем мужчина, остающийся в одной семье», - сказал он.

Многодетным отцам достаточно ордена или медали «Родительская слава», звание «Отец-герой» вызовет скорее улыбку. Такое мнение в интервью ТАСС ранее высказал заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.