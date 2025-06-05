Депутат Государственной думы Анатолий Вассерман в разговоре с Рамблером прокомментировал идею о введении в России звания «Отец-герой».

Ранее депутат нижней палаты парламента Игорь Антропенко предложил ввести звание «отец-герой» для многодетных мужчин.

На мой взгляд, в целом это разумное предложение, оно выгляди приятно. Но проблема заключается в том, что доказать участие мужчины в воспитании детей значительное сложнее, чем доказать участие в нем женщины. А главный фактор здесь именно воспитание. Поэтому, боюсь, большого числа награжденных этим званием не будет. Чисто формальные препятствия окажутся труднопреодолимыми. Технически реализовать все это будет сложно. Анатолий Вассерман Публицист, интеллектуал и депутат Госдумы

Вместе с тем парламентарий усомнился в целесообразности распространения на мужчин, имеющих детей от разных браков, статуса многодетного отца, что ранее также предлагал Антропенко.

«От мужчины в браке женщины ждут прежде всего стабильности. Роль мужчины в браке заключается не столько в воспитании детей, сколько в обеспечении условий для этого воспитания. А человек, переходящий из семьи в семью, конечно, оставляет обширный генофонд, но в воспитании детей участвует значительно меньше, чем мужчина, остающийся в одной семье», - сказал он.

Многодетным отцам достаточно ордена или медали «Родительская слава», звание «Отец-герой» вызовет скорее улыбку. Такое мнение в интервью ТАСС ранее высказал заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.