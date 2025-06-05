На выставке цифрового искусства DECIPRALAND представляют работы художники из 8 стран

IV выставка цифрового искусства DECIPRALAND проходит в рамках международной конференции «Цифровая индустрия промышленной России». В этом году состав участников заметно расширился: более 50 участников из 8 стран, в том числе из ОАЭ, Турции, Казахстана, Сербии и Армении, представили произведения, исследующие переходные состояния на границах реального и виртуального, физического и цифрового. Среди авторов - Alexandr Subsensus, DIMITRIEV & YANAK, Александр Памиков, SABRINA GUECHETOULI | Rank SSS, RateLRise и другие.

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DECIPRALAND — это пространство, где творцы исследуют новые формы визуального языка, работая на стыке технологий и искусства. В экспозиции представлены инновационные и экспериментальные работы цифровых художников со всего мира, их произведения смело перемещаются между разными измерениями и включают четыре направления: AI Art, NFT, Digital Fashion, Media Art.

Темой мероприятия - «(In)Between: между образом и восприятием». Искусство, технологии и сам внутренний мир человека находятся в постоянном процессе изменений, трансформаций и сдвигов, и каждый раздел выставки становится погружением в промежуточное состояние между мирами, временными пластами и уровнями восприятия. Именно на изучении этих переходов сосредоточились 52 автора из восьми стран: России, ОАЭ, Турции, Казахстана, Узбекистана, Сербии, Армении и Беларуси.

Выставка DECIPRALAND включает несколько форматов. Так, работы можно увидеть в специальной арт-зоне, на которой посетителей приветствует цифровой аватар. Сегодня аватары становятся посредниками между человеком и цифровым пространством, навигаторами в современных формах взаимодействия и являются не просто изображением, а цифровым воплощением, созданным с помощью технологий искусственного интеллекта.

«Мне всегда было интересно, как технологии влияют на художников и вдохновляют их. Выставка DECIPRALAND следует трендам, когда в музеях вместо обычных картин появляются работы, созданные цифровыми художниками. Диджитал-искусство сегодня активно развивается, и мы как ключевая площадка по цифровым технологиям сами активно продвигаем технологическую повестку во всех областях, включая арт», – подчеркнула Ольга Пивень.

Работы цифровых художников также показаны на экранах во время перерывов между деловыми сессиями и в метавселенной DECIPRALAND, которая работает как онлайн-музей и доступна со всех мобильных устройств и компьютеров на сайте.

В 2024 году выставка цифрового искусства Decipraland объединила более 40 художников и более 70 произведений цифрового искусства в рамках темы (Re)Vision - переосмысления цифровой эстетике. Работы артистов транслировались на медиаэкранах ЦИПР, а на улицах Нижнего Новгорода были размещены 6 цифровых скульптур в дополненной реальности от мультимедиа-художников Максима Пшеничных, Kolbovskiy, Anna Polani и Анастасии Вишневецкой.

X конференция «Цифровая индустрия промышленной России» проходит 2-8 июня 2025 года в Нижнем Новгороде при поддержке Правительства Российской Федерации, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Правительства Москвы и Правительства Нижегородской области. Организатором конференции является компания «ОМГ». Генеральные партнёры: Госкорпорация Ростех, «Ростелеком», Госкорпорация «Росатом», Сбер, Яндекс, ГК «СиСофт», Т-Банк, «Газпром нефть», Трансмашхолдинг. Технологический партнер — группа компаний «ИКС Холдинг».

Rambler&Co — официальный медиапартнер, «Газета.Ru», «Лента.ру», портал «Рамблер» — информационные партнеры ЦИПР 2025.