Путин предложил с 2026 года запустить программу "Детская книжная карта"

Президент России Владимир Путин предложил запустить с 2026 года программу «Детская книжная карта», чтобы повысить доступность детских книг. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам российского лидера, такие карты будут иметь номинал в три тысячи рублей. Их будут получать семьи, в которых растут дошкольники в возрасте от трех до шести лет.

«По аналогии с Пушкинской картой, которая дает возможность школьникам посещать музеи, театры, кино, выставки, предлагаю с 2026 года запустить программу «Детская книжная карта»», — сказал Путин на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка.

Президент уточнил, что карту будет получать каждый ребенок по достижении трех лет.

5 июня депутат Госдумы Игорь Антропенко предложил ввести звание «Отец-герой» для многодетных мужчин в России. Кроме того, парламентарий выступил за установление для них плоской шкалы налогообложения на доходы физических лиц (НДФЛ), а также досрочный выход на пенсию.