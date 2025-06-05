В АТОР отреагировали на данные о заражении вирусом Коксаки в Турции

Страховые компании фиксируют единичные случаи обращений туристов с вирусом Коксаки в Турции. Случаев не больше, чем год назад, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) на официальном сайте.

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«‎В страховых компаниях... сообщили, что на текущий момент фиксируются единичные обращения с данным диагнозом. Их количество не больше, чем было в прошлом году. Назвать это эпидемией не представляется возможным»‎, — сказано в сообщении.

Так, самые крупные туроператоры по данным на 4 июня не зафиксировали обращений российских туристов по поводу заболевания Коксаки. В то же время, в Ассоциации заверили, что случаи заражения бывают каждый год, и это стандартная ситуация.

О вспышке вируса Коксаки в отеле 1 июня сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва». По его данным, заболели 15 российских туристов, среди них дети. У всех заразившихся одинаковые симптомы: рвота, диарея и сыпь. Гостей отеля не предупредили о вспышке вируса.