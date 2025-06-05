Актер из "Бандитского Петербурга" Шелестун умер в 50 лет

4 июня ушел из жизни Константин Шелестун, российский актер театра, кино и сериалов с фильмографией в несколько десятков проектов. Артисту было 50 лет.

© kino-teatr.ru

О кончине своего ведущего актера сообщили в "Небольшом драматическом театре" Петербурга. Смерть Шелестуна названа скоропостижной. Детали не приводятся.

Константин Шелестун родился 23 февраля 1975 года в Павлодаре. В 2002-м окончил СПбГАТИ, с того же года - актер "Небольшого драматического театра Льва Эренбурга". Преподавал в мастерской Эренбурга в Российском институте сценических искусств.

Среди сценических образов: Бубнов в "На дне" Горького, главная роль в "Иванове" и Вершинин в "Трех сестрах" Чехова. Все спектакли - в постановке Эренбурга.

На экране - с 2001 года: "Агентство НЛС", "Убойная сила", "Тайны следствия", "Улицы разбитых фонарей", "Бандитский Петербург", "Опера", "Космос как предчувствие", "Литейный", "Жила-была одна баба", "Морские дьяволы". Последняя работа - в ситкоме текущего года "Дорогой родственник".