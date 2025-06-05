Матвиенко раскрыла причину отказа молодежи переезжать в российские села

Молодые люди отказываются переезжать в российские села, где нет стабильного интернета. Такую причину нежелания юношей и девушек жить в глубинке раскрыла спикер Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко, передает ТАСС.

Выступая на форуме тружеников села, Матвиенко отметила, что в современном мире без интернета как без электричества.

Председатель Совфеда напомнила, что многие государственные, банковские сервисы переведены в режим онлайн. Она призвала Минцифры активнее решать проблему с обеспечением сел высокоскоростным интернетом.

«Рассчитываем, что уже к 2030 году все населенные пункты с численностью от 100 человек будут обеспечены высокоскоростным интернетом», — сказала Матвиенко.

Ранее сообщалось, что спикер Совфеда призвала сократить прием в вузы Москвы абитуриентов из регионов.