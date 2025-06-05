Умер известный советский артист Борис Певзнер

4 июня скончался известный советский российский артист, дирижер и хормейстер, заслуженный деятель искусств РФ, профессор Борис Певзнер.

Певзнер - создатель, художественный руководитель и главный дирижер Московского хорового театра. О смерти маэстро сообщили его коллеги.

Борис Певзнер родился 24 августа 1940 года в Минске. Артист - выпускник Краснодарского музыкального училища, окончил Новосибирскую государственную консерваторию как хормейстер в 1965-м и как оперно-симфонический дирижер в 1976-м.

Карьеру начал как дирижер-хормейстер в Ленинградской хоровой капелле имени Глинки - в 1965-1967 гг. После окончания аспирантуры в Музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных стал преподавать в Новосибирской консерватории. В 1971-м Певзнер организовал первый в Сибири профессиональный академический коллектив - Новосибирский камерный хор, которым руководил. В 1978 году на Международном конкурсе имени Бартока в Венгрии его коллектив был отмечен Золотой медалью, а сам Певзнер на том же конкурсе удостоен звания лучшего дирижера.

С 1987 по 1990 гг. артист - профессор Тбилисской консерватории, художественный руководитель и главный дирижер Государственной хоровой капеллы Грузии, с 1991-го - худрук и главный дирижер Московского хорового театра.

Певзнер сотрудничал с Владимиром Спиваковым, Еленой Образцовой, Юрием Башметом и другими музыкантами.