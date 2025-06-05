Rambler&Co и PR News получили награду за исследование о ценностях России будущего

Главная премия в сфере креативных коммуникаций Silver Mercury Awards отметила опрос интернет-пользователей на собственной технологической платформе медиахолдинга

© Пресс-служба

4 июня 2025 года Rambler&Co получил бронзовую награду премии Silver Mercury Awards XXVI за совместное исследование с компанией PR News «Конкуренция со сном или в поисках кода Будущего» в номинации «Лучшее исследование в области коммуникаций».

Rambler&Co превратил исследования мнений россиян, которые стали нативным контентом для взаимодействия с аудиторией, в инструмент стратегических коммуникаций. Тема «Как прикоснуться к будущему?» волнует каждого и давно стала ключевым исследовательским фокусом двух компаний. Опрос с охватом в 464 тысяч интернет-пользователей показал, что будущее для них связано не только с технологиями и ИИ (16%), но и с безопасностью (13%), а экология в грядущем мире (10%) оказалась важнее денег (7%). Опрос также выделил четыре равноценные целевые аудитории с разными нарративами будущего: «далёкое и непонятное», «фантастика», «жизнь в городе и стране» и «моя семья и близкие».

Виктория Джигкаева, директор по внешним коммуникациям Rambler&Co:

«В нашем медиахолдинге мы реализуем PR-стратегию, в основе которой лежит двусторонняя коммуникация с пользователями, потому что Rambler&Co – это медиа для людей и про людей. Я убеждена, что у СМИ есть социальные обязательства – они должны слушать и слышать людей, взаимодействовать со своей аудиторией, давать ответы на близкие и волнующие темы, помогать принимать важные решения в разных жизненных ситуациях. И наши исследования мнений десятков, а то и сотен тысяч россиян как раз дают возможность высказаться и быть услышанными. Именно поэтому мы развиваем интерактивные форматы взаимодействия с нашими пользователями: от онлайн-исследований до креативных офлайн-активностей. Данный кейс мы сделали совместно с PR News – лидером в области исследования коммуникаций, чья экспертиза подтверждена почти 20-летним опытом на рынке. Спасибо жюри премии за столь высокую оценку нашей совместной работы».

В свою очередь компания PR News дополнила кейс, проанализировав образ будущего в российских федеральных СМИ – в каких сферах чаще говорят о нём, кто и как обращается к теме в коммуникации с аудиторией.

Лилия Глазова, генеральный директор PR News:

«Мы в PR News убеждены, что только глубоко исследуя контекст, можно создавать по-настоящему работающие коммуникационные стратегии, которые резонируют с потребностями и мечтами ваших стейкхолдеров. В этом смысле наше исследование образа будущего – полезный и прикладной инструмент. Хочу поблагодарить Rambler&Co за интересную и продуктивную коллаборацию. Широкая и вовлеченная аудитория платформы позволила нам собрать ценные инсайты и сделать исследование максимально полезным. И, конечно, спасибо Silver Mercury за признание и высокую оценку. Победы вдохновляют, уверена, что мы увидимся в следующем сезоне!»

Silver Mercury — точка притяжения лучших идей, амбициозных проектов и ярких побед. В 2025 году премия вышла за пределы привычного формата и превратилась в экосистему — пространство для роста, обмена опытом и масштабирования возможностей.