ВЦИОМ: свое знание русского языка россияне оценивают на 3,9 балла из 5

Свое знание русского языка россияне оценивают на 3,9 балла из 5, хотя в 2008 году давали себе только 2,5 балла. Таков один из итогов опроса аналитического центра ВЦИОМ.

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При этом 97% опрошенных считают важным соблюдение правил русского языка. Ровно 50% полагают, что норма русского языка - это то, что предписывают словари и языковеды. Целых 74% участников исследования правильно ставят ударение в слове "звонит". Это говорит о том, что грамотная речь сегодня в большом почете.

- Стихийность в языковом вопросе может привести к выделению различных социолектов (форм языка, которые используют разные группы людей), и в итоге стать причиной создания социальных границ между этими группами, - прокомментировал итоги опроса директор по стратегическому развитию аналитического центра ВЦИОМ Степан Львов. - Исторических примеров тому масса: латынь, как маркер социального расслоения в Западной Европе в течение тысячелетий; язык афроамериканцев (AAVE), ставший причиной их стигматизации в США; кокни, породивший внутри одного города изолированную от всего английского общества группу; малороссийский диалект XVII-XVIII веков - маргинализированный социолект в Российской империи, который стал одним из триггеров острейшего политического конфликта нашего времени.

Как считает Львов, несмотря на то, что абсолютное большинство наших сограждан понимают и принимают необходимость регулирования языка, среди них есть те, кто полагает, что языковые нормы должны устанавливаться на основе его стихийного развития, упуская из виду, что управлять беспорядком очень сложно.