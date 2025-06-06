Пикник Афиши х Сбер и Stars Coffee выпустили спешл-напиток к фестивалю

В меню кофеен Stars Coffee появился спешл-напиток от фестиваля Пикник Афиши х Сбер. Новый «Фраппе Цитрусовая Маття с Шоколадом» можно будет попробовать в девяти московских кофейнях сети с 5 по 21 июня.

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Вдохновлённый атмосферой фестиваля под открытым небом, где переплетаются культура, музыка и искусство, фраппе переносит в разгар солнечного дня. Нежный зелёный чай, оттенки лимонного курда и белого шоколада создают освежающий вкус, который напоминает о тёплом лете. Напиток украшен воздушными цитрусовыми сливками и пудрой из зелёного чая — как лёгкий штрих «пикникового» настроения в самом сердце города.

Напомним, что в 2025 году легендарный фестиваль Пикник Афиши x Сбер пройдёт 21 июня в московском парке Коломенское. Гостей фестиваля ждут гастрономические спешлы, маркет локальных брендов, отдельная программа для детей от 0 до 12 лет, а также десятки активностей для взрослых — от граффити-баттлов до сайкл-тренировок — и, главное, музыка. На трёх сценах фестиваля выступят десятки артистов, в том числе «Руки Вверх!», Uma2rman, CREAM SODA, «Моя Мишель», Сироткин и другие.

Узнать больше о фестивале и купить билеты можно на официальном сайте.

Адреса кофеен Stars Coffee, где действует спешл-напиток: