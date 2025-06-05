Доверие в эпоху технологий: как медиа могут сохранить связь с аудиторией

Rambler&Co рассказал, почему каждой новости необходимо проходить через двойной контроль.

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Со 2 по 5 июня 2025 года в Нижнем Новгороде проходит конференция «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР), тема этого года – «Вектор прогресса в эпоху данных». Андрей Цыпер, исполнительный директор по медиа Rambler&Co, принял участие в пленарной сессии «Роботы в эфире. Как технологии меняют медиа».

Спикеры обсудили влияние цифровизации на медиаиндустрию, возможности и риски применения искусственного интеллекта и алгоритмов гиперперсонализации. Особое внимание уделили необходимости соблюдения этических принципов и кибербезопасности для сохранения доверия аудитории. Например, как за последние годы изменился подход к генерации контента и как развивать критическое мышление, чтобы не поддаваться манипуляциям и фейкам.

Отвечая на вопрос, смогут ли фейки плотно войти в нашу повседневную жизнь, Андрей Цыпер отметил, что у людей уже возникает «инфоксикация» — потребление большого объёма информации без погружения в её суть.

Андрей Цыпер, исполнительный директор по медиа Rambler&Co:

«За последние годы технологии дипфейков активно усовершенствовались: если раньше на производство одного такого видео нужны были 3-4 недели работы в студии с хорошим оборудованием, то сейчас его можно сделать очень быстро. Поэтому “человеческий фильтр” и критическое мышление очень важны при производстве новостного контента. Журналисты нашего холдинга самостоятельно проверяют все выходящие материалы, что позволяет избежать дезинформации читателей. При этом мы усиливаем роль искусственного интеллекта в производственных процессах».

Модератором сессии выступила Ольга Пивень, сооснователь и директор конференции ЦИПР. Среди остальных участников: генеральный директор медиахолдинга Independent Media Наталья Веснина, управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников, генеральный директор News Media Holding Максим Иксанов, директор по взаимодействию с индустрией МТС Медиа Игорь Хомский, генеральный директор «Ведомостей» Игнатий Павлов.

Генеральный директор News Media Holding Максим Иксанов отметил, что видит потенциал в автоматизации рутинных задач (мониторинг, шаблонные новости), освобождая креативные профессии — например, проморежиссёров, которые учатся работать с ИИ.

Максим Иксанов, генеральный директор News Media Holding:

«Люди переживают, что будут исчезать рабочие места, а мне кажется, что это, наоборот, шанс как для творческих специалистов, так и для мастеров монотонного труда — они, во-первых, смогут применять свои навыки в полезных задачах, а во-вторых, получат помощника в формате нейросети».

Директор по взаимодействию с индустрией холдинга МТС Медиа Игорь Хомский подчеркнул, что технологии ИИ проникают как в производство контента, так и в операционное управление медиабизнесом. Например, компания задействует ИИ для модерации видеоконтента из обширной библиотеки онлайн-кинотеатра KION, использует автоматическое распознавание речи, нецензурной лексики, сцен с курением или алкоголем для маркировки этих сцен. Система автоматически уведомляет редакторов и экономит сотни часов рутинного труда.

Игорь Хомский, директор по взаимодействию с индустрией холдинга МТС Медиа:

«Мы также начали экспериментировать с автоматическим пре-скорингом сценариев, поступающих к нам на рассмотрение, и видим довольно высокое совпадение оценок нейросети и редактора. Этот подход поможет нам с оценкой потенциала экранизаций библиотеки, которая есть в нашем книжном сервисе Строки. Наконец, ИИ можно задействовать в создании музыки. Хотя, без сомнения, полностью отдавать на откуп машине эти задачи нельзя, ведь в создании контента многое решают опыт, эмпатия, культурный контекст, а гармонию невозможно измерить алгеброй».

Конференция «Цифровая индустрия промышленной России» – представительное деловое мероприятие, входящее в пятерку крупнейших в области цифровой экономики в России. За много лет ЦИПР стал ключевой площадкой для обсуждения цифровой трансформации общества и ключевых отраслей экономики.