Меньшова опровергла известие о госпитализации Веры Алентовой

Известие о госпитализации 83-летней Веры Алентовой переполошило многих поклонников звезды. Сообщалось, что актриса попала в больницу с жалобами на дискомфорт в области живота.

Во время обследования у Веры Валентиновны якобы было обнаружено новообразование, которое оперативно удалили, пишет Shot. Этот же источник утверждает, что Алентова «временно утратила трудоспособность».

Ясность внесла дочь актрисы, Юлия Меньшова. В своем Telegram-канале она успокоила всех переживающих за здоровье ее мамы:

«Новостные каналы внезапно 'сошли с ума», и одолевают звонками с раннего утра относительно состояния здоровья моей мамы, которую якобы прооперировали.

Всем интересующимся сообщаю: мама жива-здорова, бодра, весела, ежедневно ходит на работу во ВГИК — мы с ней в процессе подготовки скорого экзамена по мастерству на актерском факультете. И всем желаем здоровья!«

Ближайший спектакль с участием Алентовой должен состояться 25 июня. В пресс-службе Театра имени Пушкина тоже успели опровергнуть тревожные новости: 'Распространяется недостоверная информация, с Верой Валентиновной все в порядке».