В Москве на ЕГЭ выявили самозванца

В Москве выпускник пытался сдать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по биологии, послав на экзамен вместо себя другого человека. О выявлении самозванца сообщили в пресс-службе столичного Департамента образования и науки.

В ведомстве разъяснили, что учащийся пришел на тестирование со справкой об утере паспорта. Участники комиссии решили запросить дополнительные сведения о юноше из школы.

После всех процедур стало ясно, что на экзамен явился посторонний. Руководитель пункта проведения ЕГЭ вызвал сотрудников полиции. Нарушителя отвезли в отделение для выяснения всех обстоятельств. Правоохранительные органы инициировали проверку.

До этого стало известно, что в Рособрнадзоре опровергли информацию о масштабном сливе заданий ЕГЭ.

Ранее некоторые Telegram-каналы опубликовали сведения о том, что в сети появились сканы вариантов заданий к ЕГЭ по обществознанию.