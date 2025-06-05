Организатора IELTS признали нежелательной организацией в РФ

Деятельность организации The British Council (Британский совет — прим. «ВМ») признана нежелательной на территории России. Об этом в четверг, 5 июня, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

По словам представителей ведомства, эта организация продвигала интересы британского правительства и, прикрываясь культурной деятельностью, под предлогом обучению российских граждан английскому языку целенаправленно дискредитировала внутреннюю и внешнюю политику страны, а также пропагандировала ЛГБТ*–идеологию. При этом особое внимание The British Council уделяла воздействию на молодое поколение.

— Своей главной миссией участники видят создание «мировой сети агентов британского влияния», — передает официальный сайт Генпрокуратуры.​​​​​​​

Британский совет является одним из организаторов международного тестирования по английскому языку International English Language Testing System (IELTS). При этом с 2022 года граждане России больше не могут сдать этот экзамен внутри страны.

Ранее ведомство также признало нежелательной организацию Amnesty International, в которой готовили русофобские проекты, оплаченные пособниками киевского режима.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.