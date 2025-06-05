Актриса Алентова госпитализирована в Москве

Заслуженная артистка Вера Алентова, известная по фильму «Москва слезам не верит», была госпитализирована в Москве. Об этом в четверг, 5 июня, сообщает Shot.

Отмечается, что 83-летняя актриса обратилась к врачам с жалобами на боли в животе. В результате обследования у нее обнаружили новообразование, после чего была проведена операция. Медики отмечают, что вмешательство прошло успешно.

Сейчас Алентова временно не может выходить на сцену. Тем не менее, ожидается, что она примет участие в ближайшем спектакле Театра имени Пушкина, запланированном на конец июня, передает Telegram-канал.

История трех девушек, приехавших покорять столицу, вышла на экраны 11 февраля 1980 года. Владимир Меньшов изначально и не прочил такой судьбы своему фильму «Москва слезам не верит». Подбор артистов был непростым. В итоге эксцентричную охотницу на статусных женихов сыграла Ирина Муравьева, скромную домашнюю Антонину на экране воплотила Раиса Рязанова. Екатерину же, сильную девушку, которая после жестокого обмана смогла достичь успеха и найти свое счастье, сыграла Вера Алентова.