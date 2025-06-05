В России признали нежелательной деятельность Британского совета

Генпрокуратура России признала нежелательной в РФ деятельность Британского совета (The British Council).

Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

"Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании деятельности международной организации The British Council нежелательной в Российской Федерации", - заявили в российском надзорном ведомстве.

Там напомнили, что, позиционируя себя независимой структурой, всю работу совет выстраивает в соответствии с приоритетами правительства Великобритании, она подотчетна парламенту и финансируется внешнеполитическим ведомством этой страны.

"Прикрываясь образовательной и культурной деятельностью, организацией различных просветительских мероприятий, под предлогом обучения английскому языку на самом деле участники совета продвигают долгосрочные британские интересы и ценности в сфере образования, культуры и молодежной политики", - подчеркнули в Генпрокуратуре.

При этом, по данным российской прокуратуры, активно пропагандируется и поддерживается запрещенное в России ЛГБТ-движение. Реализуются различные проекты по планомерной дискредитации внутренней и внешней политики РФ.

Целью является также "избавление населения бывших советских республик от российской идентичности". В рамках созданного с другими нежелательными организациями консорциума The British Council проводит программу т.н. "культурного взаимодействия по сплочению антироссийского прибалтийского сообщества".

Считая ключевой задачей работу с молодым поколением, организация привлекает выпускников правительственной стипендиальной программы Chevening, организатором которой она же и является. Своей главной миссией участники видят создание "мировой сети агентов британского влияния", отметили в ведомстве.

О деятельности Британского совета в РФ

Британский совет осуществлял деятельность в России с 1992 года. В марте 2018 года после высылки Великобританией 23 российских дипломатов на фоне обвинений России в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, МИД РФ заявил, что деятельность Британского совета прекращается в связи с неурегулированностью его статуса в РФ.

19 августа прошлого года вступили в силу дополнения в законодательство, позволяющие признавать нежелательной в РФ деятельность не только неправительственных организаций, но и деятельность не входящей в структуру органов государственной власти иностранного государства иностранной или международной организации, учредителем которой являются госорганы иностранного государства.