Побывавший в "загробном мире" мужчина раскрыл неизвестные детали

Американец Майк Маккинси из Калифорнии, переживший клиническую смерть, подробно рассказал о "путешествии в загробный мир". Мужчина едва не погиб во время операции по удалению аппендикса. Как передает Daily Mail, он "отключился" примерно на 40-45 минут.

Врачи заявили, что это был один из самых тревожных случаев за всю практику. Сам же пациент, которого вернули к жизни, сейчас делится впечатлениями от увиденного.

Маккинси заявил, что "увидел Иисуса". Он был одет в белое, и "смотрел прямо в душу" американца своими то ли голубыми, то ли зелеными глазами. У него были волнистые каштановые волосы. Потянувшись к приятному образу, мужчина вдруг переместился на луг.

Американец отметил, что чувствовал себя прекрасно, стоя "в хирургическом халате на идеально подстриженной траве". Затем справа от него неожиданно "появился яркий свет", а через какое-то время он наблюдал "самый красивый закат", который только можно себе представить. После этого Маккинси услышал голоса врачей. В больнице он провел еще 12 дней, пока полностью не восстановился.

Между тем люди, пережившие клиническую смерть, часто рассказывают о том, что "словно увидели другой мир".

По статистике, каждый десятый, побывавший "за гранью", позже говорит о "посмертных видениях". Объясняется это остановкой сердца и дыхания, когда мозг несколько минут работает в особом режиме. В это время увеличивается выброс гормона удовольствия дофамина и повышается уровень серотонина. С научной точки зрения ничего сверхъестественного в этом нет.