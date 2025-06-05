ВЦИОМ узнал отношение россиян к смене ударения в слове «звонит»

Почти две трети россиян уверены, что норма языка определяется словарями, а возможная смена ударения в «звонит» вызовет негатив, следует из данных опроса ВЦИОМ.

На сайте ВЦИОМ указано, что по данным опроса, если в будущем ударение в слове «звонит» официально изменится на первый слог, 36% россиян воспримут это отрицательно, 44% – нейтрально, и только 16% – положительно, остальные затруднились с ответом.

Аналитики отмечают, что большинство граждан подобные изменения скорее воспримут как нарушение языкового порядка и источник дискомфорта. Филологи сообщили, что в обозримом будущем смены нормы ударения ожидать не стоит.

Опрос показал, что 97% респондентов назвали соблюдение норм русского языка значимым, а половина респондентов отметила: норму языка определяют словари и эксперты, а не массовое употребление. Максимум сторонников словарной нормы, 63%, зафиксировали в 2020 году, Всероссийский телефонный опрос прошел 23 мая 2025 года, в нем участвовали 1,6 тыс. совершеннолетних россиян. Погрешность выборки при вероятности 95% не превышала 2,5%.

Ранее доктор филологических наук Мария Каленчук заявила, что ударение в слове «звонит» постепенно смещается на первый слог и это станет нормой.

До этого министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что в перечне нормативных словарей зафиксировали единственно верное ударение в слове «граффити» на второй слог. В Институте русского языка выступили в защиту среднего рода слова «кофе».