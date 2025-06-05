Россиян ждет трехдневная рабочая неделя

Эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская напомнила, что на следующей неделе россиян ждёт трёхдневная рабочая неделя из-за празднования Дня России.

По её словам, россиян, работающих по пятидневной рабочей неделе, ожидают длинные четырёхдневные выходные — с 12 по 15 июня.

Всего, как отмечает РИА Новости, в июне в 2025 году 19 рабочих и 11 нерабочих дней.

Ранее в Госдуме разработали проект о признании Пасхи и Троицы праздниками.

Также сообщалось, что в Москве состоятся четыре больших спортивных фестиваля в 2025 году.