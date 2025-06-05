Вильфанд: 2025 год может войти в тройку самых жарких на Земле

Этот год имеет все шансы войти в тройку лидеров по самой высокой температуре на Земле. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, вероятность того, что 2025-й войдет в пятерку в ранге самых высоких температур, составляет 99%.

"С вероятностью 90% он будет в тройке самых высоких зафиксированных значений. Но вероятность того, что он будет самым теплым совсем маленькая - меньше 1%", - цитирует метеоролога ТАСС.

Вильфанд добавил, что явление Эль-Ниньо сейчас не оказывает влияния на повышение глобальной температуры, так как находится в нейтральной фазе. И такая ситуация сохранится как минимум до осени. Он пояснил, что прогноз глобальной температуры с главной моделью атмосферной циркуляции Эль-Ниньо и Ля-Нинья не связан.