Стало известно о проблемах с психикой у похищенного в Москве бизнес-тренера

Похищенный в Москве бизнес-тренер Арег Щепихин ранее лечился в психиатрической больнице. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Двоюродный брат блогера рассказал журналистам, что тот как минимум дважды обращался к психиатрам за последние десять лет. Также, отметил собеседник издания, Щепихин постоянно конфликтует с хейтерами в интернете, в результате чего не может спать по ночам.

3 июня на Ярославском вокзале в Москве Щепихина схватили неизвестные. Они затолкали его в багажник черного Mercedes со спецсигналами и номерами серии АМР и увезли в неизвестном направлении. В тот же вечер столичные полицейские задержали шестерых подозреваемых в похищении.

Щепихин известен неоднократными оскорблениями мусульман в социальных сетях.