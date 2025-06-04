Львова-Белова рассказала о создании службы помощи семьям

В среду в ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная итогам Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства, которую провела Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

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Как рассказала детский омбудсмен, в рамках инспекции, которая охватила все 89 регионов страны, были проверены все аспекты системы профилактики социального сиротства. Результаты были представлены Владимиру Путину. По словам Львовой-Беловой, президент поддержал инициативу о создании Всероссийской службы помощи семьям, в центре внимания которой будет оказание поддержки семьям в сложных жизненных обстоятельствах и социально опасном положении, а также развитие системы помощи.

По словам уполномоченного по правам ребенка, в некоторых регионах уже применяются типовые подходы к предотвращению социального сиротства, основанные на рекомендациях, разработанных Всероссийской инспекцией. Цель новой службы – распространить эти рекомендации по всей стране. Среди основных задач также:

не допускать необоснованного вмешательства в семейные дела;

защищать права родителей в суде, помогать им восстановить и снять ограничения;

проводить исследования и анализ ситуации;

поддерживать успешные региональные модели и практики предотвращения социального сиротства;

обучать руководителей и специалистов;

работать со сложными случаями, проводить супервизию, привлекать НКО.

Кроме того, Львова-Белова назвала регионы, которые заняли лидирующие позиции в рейтинге по оценке ситуации с социальным сиротством. Этот рейтинг был составлен специалистами Всероссийского института социологии и Центра экономических и математических исследований Российской академии наук. Среди них: Ингушетия, Дагестан, Мордовия, Краснодарский край, Адыгея, Чувашия и другие.

В оценке были использованы следующие показатели: доля детей в родных семьях, доля детей в стационарах без родителей, доля детей в стационарах до 50 коек, доля детей-сирот и доля детей-сирот, переданных на воспитание в семьи и другие критерии.

Еще одним значимым аспектом, поддержанным главой государства, стало формирование межотраслевой рабочей группы, которая будет заниматься вопросами сохранения семей и предотвращения социального сиротства.

«Всероссийская инспекция показала – ситуация с социальным сиротством во многом зависит от уровня скоординированности деятельности министерств и ведомств, профильных организаций», – резюмировала детский омбудсмен.

Добавим, что при проведении оценки, по словам Львовой-Беловой, в общей сложности было проведено обследование примерно 1500 учреждений и организаций, включая дома ребенка, центры социальной реабилитации, дома-интернаты, комиссии по делам несовершеннолетних, органы опеки и попечительства.