Львова-Белова рассказала о создании службы помощи семьям
В среду в ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная итогам Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства, которую провела Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
Как рассказала детский омбудсмен, в рамках инспекции, которая охватила все 89 регионов страны, были проверены все аспекты системы профилактики социального сиротства. Результаты были представлены Владимиру Путину. По словам Львовой-Беловой, президент поддержал инициативу о создании Всероссийской службы помощи семьям, в центре внимания которой будет оказание поддержки семьям в сложных жизненных обстоятельствах и социально опасном положении, а также развитие системы помощи.
По словам уполномоченного по правам ребенка, в некоторых регионах уже применяются типовые подходы к предотвращению социального сиротства, основанные на рекомендациях, разработанных Всероссийской инспекцией. Цель новой службы – распространить эти рекомендации по всей стране. Среди основных задач также:
- не допускать необоснованного вмешательства в семейные дела;
- защищать права родителей в суде, помогать им восстановить и снять ограничения;
- проводить исследования и анализ ситуации;
- поддерживать успешные региональные модели и практики предотвращения социального сиротства;
- обучать руководителей и специалистов;
- работать со сложными случаями, проводить супервизию, привлекать НКО.
Кроме того, Львова-Белова назвала регионы, которые заняли лидирующие позиции в рейтинге по оценке ситуации с социальным сиротством. Этот рейтинг был составлен специалистами Всероссийского института социологии и Центра экономических и математических исследований Российской академии наук. Среди них: Ингушетия, Дагестан, Мордовия, Краснодарский край, Адыгея, Чувашия и другие.
В оценке были использованы следующие показатели: доля детей в родных семьях, доля детей в стационарах без родителей, доля детей в стационарах до 50 коек, доля детей-сирот и доля детей-сирот, переданных на воспитание в семьи и другие критерии.
Еще одним значимым аспектом, поддержанным главой государства, стало формирование межотраслевой рабочей группы, которая будет заниматься вопросами сохранения семей и предотвращения социального сиротства.
«Всероссийская инспекция показала – ситуация с социальным сиротством во многом зависит от уровня скоординированности деятельности министерств и ведомств, профильных организаций», – резюмировала детский омбудсмен.
Добавим, что при проведении оценки, по словам Львовой-Беловой, в общей сложности было проведено обследование примерно 1500 учреждений и организаций, включая дома ребенка, центры социальной реабилитации, дома-интернаты, комиссии по делам несовершеннолетних, органы опеки и попечительства.