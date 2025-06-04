Более 100 медицинских работников самостоятельно и во внерабочее время добрались к потерпевшим крушение в результате терактов поездам в Курской и Брянской областях.

Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на совещании президента России Владимира Путина с правительства в формате видеоконференции, передает ТАСС.

«Более 100 медицинских работников, которые находились в нерабочее время дома, по личной инициативе и по мобилизационному резерву, несмотря на нерабочее время, прибыли на рабочие места», — сообщил Мурашко.

Он добавил, что первые две бригады сотрудников скорой помощи смогли добраться к месту крушения поезда в Брянской области спустя всего 15 минут — затем из Брянска были высланы дополнительные экипажи. в том числе центра медицины катастроф и бригады РЖД-медицины.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад вовлечен в террористическую деятельность Украины, поставляя оружие для реализации таких акций.