Yota рассказала об особенностях подготовки школьников к ЕГЭ и ОГЭ в этом году

Активная подготовка к ЕГЭ и ОГЭ у школьников в 2025 году сдвинулась на март. При этом среди учеников растет популярность онлайн-подготовки к экзаменам — число пользователей таких сервисов и приложений с января по первые две недели мая выросло на 39 процентов относительно прошлого года. Объем трафика за это же время увеличился на 63 процента. Такие результаты представили аналитики Yota, изучив обезличенные данные абонентов.

Аналитики исследовали крупнейшие сайты и приложения, которые помогают школьникам готовиться к ЕГЭ и ОГЭ. Это сервисы с демоверсиями заданий, пробными вариантами по разным предметам и профильные онлайн-школы для подготовки к обязательным экзаменам.

Среди тех, кто готовится к экзаменам онлайн, оказалось больше девушек — они составили 58 процентов аудитории таких сайтов. При этом число юношей с прошлого года на площадках по онлайн-подготовке к ЕГЭ и ОГЭ выросло на 43 процента, а у девушек показатель увеличился на 35 процентов.

Как показал анализ активности на сайтах для подготовки к экзаменам с 2023-го по 2025 год, летом школьники практически не вспоминают об экзаменах — в июле и августе традиционно наблюдается резкое снижение числа пользователей таких образовательных сервисов и приложений.

Пик активной подготовки приходится на сентябрь, когда ученики возвращаются с каникул, однако показатель идет на спад в осенние и зимние месяцы. В 2024 году школьники начали уделять время подготовке к экзаменам в феврале, а в 2025-м старт активности сдвинулся уже на март. При этом начало сезона подготовки к экзаменам не зависит от пола: и девушки, и юноши задумываются об учебе в одно и то же время.

Активнее всего к экзаменам онлайн готовятся школьники из Магадана, Салехарда, Биробиджана, Грозного и Пскова — эти города лидируют по среднему трафику, который пользователи тратили на образовательных ресурсах.