Умер советский балетмейстер Валерий Панов

На 88-м году жизни в израильском Ашдоде умер знаменитый советский балетмейстер Валерий Панов. Об этом сообщает местный портал Ashdodnet.com.

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Причина смерти не уточняется.

«Тяжелым потрясением для мира культуры, израильского танца и города Ашдода стала смерть великого танцора, хореографа и духовного человека Валерия Панова — одной из самых важных и влиятельных фигур в истории танца в Израиле и во всем мире», — приводит ТАСС слова мэра Ашдода Йехиэля Ласри.

По его словам, несколько дней назад Панову присудили премию Emmy за большой вклад в мировое балетное искусство, но он не успел получить ее лично. На этом фоне Ласри пообещал провести в городе специальную церемонию в его память.

Панов родился в 1938 году в Витебске. В 1957 году он окончил Ленинградское хореографическое училище, после чего его приняли в труппу Ленинградского Малого театра оперы и балеты, где он выступал до 1964 года. В 1970 году Панов стал заслуженным артистом РСФСР и лауреатом Государственной премии РСФСР имени Глинки. В 1972 году он вместе с семьей эмигрировал в Израиль, где продолжил карьеру балетмейстера. В частности, он поставил в Израиле такие известные спектакли, как балет «Сан-Франциско» и «Боннская опера».