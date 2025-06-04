Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов заявил, что при личной встрече с Арегом Щепихиным, которого похитили 3 июня в Москве, потянулся бы к пистолету, поскольку считает, что подобных «животных» нужно убирать из государства. Соответствующее обращение он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Это животное, которое решило оскорбить весь чеченский народ, как девочка визжит, когда его просто несут, просто петух. Он считает нас всех (мусульман и евреев) полукровками, что нас нужно отправить домой. Мы граждане России, находимся в составе со своими территориями и землями. Это тебе нужно ехать к себе, в ад», — заявил он, подчеркнув, что при встрече потянулся бы к пистолету.

Накануне группа неизвестных похитила Щепихина у Ярославского вокзала в Москве. Очевидцы сняли инцидент на камеру. В ролике видно, как пятеро мужчин несут его и запихивают в багажник черного автомобиля с мигалками.

Позднее похитителей задержали. Те заявили, что являются росгвардейцами, а на вокзале проходило «оперативное мероприятие». Впоследствии мужчин отпустили. Сам Щепихин также находится на свободе.