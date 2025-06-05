Путин призвал избавиться от вульгарных заимствований в русском языке

Президент России Владимир Путин считает, что важно избавляться от вульгарных языковых заимствований, которые коверкают русский язык.

Об этом глава государства сказал в ходе заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России 5 июня.

«Принципиально важно последовательно избавляться от вульгарных и механических иностранных заимствований, которые не обогащают, а напротив, засоряют, коверкают наш язык. Тем более, если те или иные термины давно имеют аналоги в русском языке. Да и в общественном пространстве следует использовать наш исторический алфавит — кириллицу, а не «кашу» из латиницы и других символов. Наши писатели-классики еще в ХIХ веке иронизировали над таким подражательством», — сказал президент.

Его слова приводит пресс-служба Кремля.