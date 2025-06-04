Михалков раскрыл детали личной встречи с Путиным

Известный российский режиссер Никита Михалков рассказал, как президент России Владимир Путин относится к его авторской программе «Бесогон». Его слова приводит телеканал «Царьград».

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В свежем выпуске своей передачи Михалков ответил на один из вопросов зрителей о том, следит ли российский лидер за его деятельностью в рамках «Бесогона».

По словам режиссера, Путин считает программу Михалкова «мощным оружием» и предложил показывать фрагменты выпусков в российских школах на «Разговорах о важном».

"Владимир Владимирович Путин предложил, я так мягко скажу, чтобы на уроках о важном, о главном показывали отрывки из "Бесогона" или сам "Бесогона" и так далее. Это было сказано и предложено Министерству просвещения… Это аплодисменты Владимиру Владимировичу Путину". Никита Михалков режиссер

Кроме того, в новом выпуске Михалков высказался на тему недавнего скандала с обновленным дизайном герба на официальном сайте Кремля. 21 мая на сайте и в социальных сетях Кремля был опубликован обновленный герб России. На него вернулись традиционные кресты на державу и короны двуглавого орла. Однако до этого пользователи заметили, что на стилизованном рисунке вместо крестов над двуглавым орлом были помещены ромбы. Михалков сравнивал вариант логотипа без крестов с цыпленком табака.