Мечта пионера: 100 лет «Артеку»

Александр Котлеткин
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Дети у ворот Всесоюзного санаторного пионерского лагеря "Артек" в поселке Гурзуф, 1950 год
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Дети у ворот Всесоюзного санаторного пионерского лагеря "Артек" в поселке Гурзуф, 1950 год 
© Президентская библиотека/ТАСС
Принятие героя-космонавта Юрия Гагарина в почетные пионеры "Артека", 1967 год
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Принятие героя-космонавта Юрия Гагарина в почетные пионеры "Артека", 1967 год 
© РИА Новости
Дети на отдыхе в пионерском лагере "Артек", 1970 год
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Дети на отдыхе в пионерском лагере "Артек", 1970 год 
© Валентин Мастюков/ТАСС
Символический ключ от "Артека", 1977 год
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Символический ключ от "Артека", 1977 год 
© Валерий Христофоров/ТАСС

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Подруги, отдыхающие в международном детском лагере, 1977 год
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Подруги, отдыхающие в международном детском лагере, 1977 год 
© Валерий Христофоров/ТАСС
Ребята из кружка "Юный техник" проводят испытания модели "Лунохода" во время отдыха во Всесоюзном пионерском лагере "Артек" имени В.И. Ленина, 1978 год
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Ребята из кружка "Юный техник" проводят испытания модели "Лунохода" во время отдыха во Всесоюзном пионерском лагере "Артек" имени В.И. Ленина, 1978 год 
© В. Лагранж/РИА Новости
Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев с пионерами во время церемонии открытия Международного детского праздника, 1979 год
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Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев с пионерами во время церемонии открытия Международного детского праздника, 1979 год 
© Мусаэльян Владимир/ТАСС
Участники заплыва во время проведения финальных соревнований IV Всесоюзных детских спортивных игр "Старты надежд" в плавательном бассейне во Всесоюзном пионерском лагере "Артек", 1979 год
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Участники заплыва во время проведения финальных соревнований IV Всесоюзных детских спортивных игр "Старты надежд" в плавательном бассейне во Всесоюзном пионерском лагере "Артек", 1979 год 
© Валерий Зуфаров/ТАСС
Артековские пионеры стоят на палубе катера, плывущего по Черному морю, 1981 год
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Артековские пионеры стоят на палубе катера, плывущего по Черному морю, 1981 год 
© Владимир Акимов/РИА Новости

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Праздник Нептуна во Всесоюзном пионерском лагере "Артек" имени В.И. Ленина, 1983 год
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Праздник Нептуна во Всесоюзном пионерском лагере "Артек" имени В.И. Ленина, 1983 год 
© Виктор Чернов/РИА Новости
Дети, отдыхающие во Всесоюзном пионерском лагере "Артек" имени В.И. Ленина, во время купания в Черном море, 1984 год
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Дети, отдыхающие во Всесоюзном пионерском лагере "Артек" имени В.И. Ленина, во время купания в Черном море, 1984 год 
© Константин Дудченко, Владимир Репик/ТАСС
Дети из разных стран, отдыхающие во Всесоюзном пионерском лагере "Артек" имени В. И. Ленина, 1984 год
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Дети из разных стран, отдыхающие во Всесоюзном пионерском лагере "Артек" имени В. И. Ленина, 1984 год 
© Константин Дудченко, Владимир Репик/ТАСС
Дети у костра во Всесоюзном пионерском лагере "Артек" имени В.И. Ленина, 1985 год
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Дети у костра во Всесоюзном пионерском лагере "Артек" имени В.И. Ленина, 1985 год 
© Олег Иванов, Борис Кавашкин/ТАСС
Горнисты, созывающие пионеров на утреннюю линейку, во Всесоюзном пионерском лагере "Артек" имени В. И. Ленина, 1985 год
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Горнисты, созывающие пионеров на утреннюю линейку, во Всесоюзном пионерском лагере "Артек" имени В. И. Ленина, 1985 год 
© Олег Иванов, Борис Кавашкин/ТАСС

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Пионерский костер в одном из отрядов дружины "Лесная" Всесоюзного пионерского лагеря "Артек", 1986 год
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Пионерский костер в одном из отрядов дружины "Лесная" Всесоюзного пионерского лагеря "Артек", 1986 год 
© Константин Дудченко, Борис Кавашкин/ТАСС
Делегаты IX Всесоюзного слета пионеров во Всесоюзном пионерском лагере "Артек", 1987 год
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Делегаты IX Всесоюзного слета пионеров во Всесоюзном пионерском лагере "Артек", 1987 год 
© Николай Малышев, Александр Чумичев/ТАСС
Международный детский центр "Артек" на грани банкротства, 2009 год
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Международный детский центр "Артек" на грани банкротства, 2009 год 
© Андрей Курьянов/ТАСС
Премьер-министр России Дмитрий Медведев во время посещения международного детского центра "Артек", 2015 год
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев во время посещения международного детского центра "Артек", 2015 год 
© Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
Дети в форме BOSCO на открытии первой смены, посвященной 90-летию детского центра "Артек", 2015 год
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Дети в форме BOSCO на открытии первой смены, посвященной 90-летию детского центра "Артек", 2015 год 
© Алексей Павлишак/ТАСС

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Президент РФ Владимир Путин во время посещения столовой в Международном детском центре "Артек", 2017 год
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Президент РФ Владимир Путин во время посещения столовой в Международном детском центре "Артек", 2017 год 
© Михаил Метцель/ТАСС
Школьники, прибывшие поездом Омск-Симферополь в международный детский центр "Артек" на 6-ю юбилейную смену, на железнодорожном вокзале, 2025 год
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Школьники, прибывшие поездом Омск-Симферополь в международный детский центр "Артек" на 6-ю юбилейную смену, на железнодорожном вокзале, 2025 год 
© Сергей Мальгавко/ТАСС

16 июня 1925 года в Крыму на Южном берегу открылся детский палаточный лагерь-санаторий Общества Красного Креста РСФСР «Артек». Он был создан по инициативе врача и заместителя Наркома здравоохранения РСФСР Зиновия Соловьева для детей, страдающих последствиями туберкулёза. На первую смену в «Артек» приехали 80 пионеров. В 1928 году в лагере построили первые фанерные домики, а в 1930-е годы возвели зимний корпус. До начала Великой Отечественной войны здесь отдохнули около 35 тысяч детей.

Восстановление «Артека» началось сразу после освобождения Крыма в 1944 году. К началу 1970-х инфраструктура лагеря насчитывала 150 зданий, три медицинских центра, школу, киностудию «Артекфильм», три плавательных бассейна и стадион. «Артек» стал не только главным советским лагерем, но и международным культурным центром, куда приезжали отдыхать дети из разных уголков земного шара. Советские власти приглашали сюда космонавтов, писателей, именитых спортсменов, глав государств, известных ученых. Посещали самый образцовый пионер лагерь страны и советские генеральные секретари.

После распада СССР «Артек» стал государственным предприятием Украины и получил статус Международного детского центра. В январе 2009 года лагерь впервые за свою историю временно прекратил работу из-за проблем с финансированием. Над бывшей визитной карточкой Советского Союза нависла угроза банкротства.

После присоединения Крыма к России в «Артеке» началась масштабная реконструкция. Согласно федеральной целевой программе развития Крыма, сумма выделенных детскому центру к осени 2019 года составила 34 миллиарда рублей. В 2017 году в «Артеке» отдохнули 39 тысяч детей. Таким образом, был побит рекорд 1985 года, когда его стены приняли 37 тысяч пионеров.

Самые яркие кадры в честь 100-летнего юбилея знаменитого пионерлагеря — в галерее «Рамблера».