Мечта пионера: 100 лет «Артеку»

16 июня 1925 года в Крыму на Южном берегу открылся детский палаточный лагерь-санаторий Общества Красного Креста РСФСР «Артек». Он был создан по инициативе врача и заместителя Наркома здравоохранения РСФСР Зиновия Соловьева для детей, страдающих последствиями туберкулёза. На первую смену в «Артек» приехали 80 пионеров. В 1928 году в лагере построили первые фанерные домики, а в 1930-е годы возвели зимний корпус. До начала Великой Отечественной войны здесь отдохнули около 35 тысяч детей.

Восстановление «Артека» началось сразу после освобождения Крыма в 1944 году. К началу 1970-х инфраструктура лагеря насчитывала 150 зданий, три медицинских центра, школу, киностудию «Артекфильм», три плавательных бассейна и стадион. «Артек» стал не только главным советским лагерем, но и международным культурным центром, куда приезжали отдыхать дети из разных уголков земного шара. Советские власти приглашали сюда космонавтов, писателей, именитых спортсменов, глав государств, известных ученых. Посещали самый образцовый пионер лагерь страны и советские генеральные секретари.

После распада СССР «Артек» стал государственным предприятием Украины и получил статус Международного детского центра. В январе 2009 года лагерь впервые за свою историю временно прекратил работу из-за проблем с финансированием. Над бывшей визитной карточкой Советского Союза нависла угроза банкротства.

После присоединения Крыма к России в «Артеке» началась масштабная реконструкция. Согласно федеральной целевой программе развития Крыма, сумма выделенных детскому центру к осени 2019 года составила 34 миллиарда рублей. В 2017 году в «Артеке» отдохнули 39 тысяч детей. Таким образом, был побит рекорд 1985 года, когда его стены приняли 37 тысяч пионеров.

Самые яркие кадры в честь 100-летнего юбилея знаменитого пионерлагеря — в галерее «Рамблера».