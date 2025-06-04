Министр Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в своем Telegram-канале жестко высказался о россиянах, осудивших похищение блогера и предпринимателя Арега Щепихина, назвав их «либерасней».

Дудаев уточнил, что люди, которых он относит к «либерасне», — это те, кто оскорбляет Бога и разжигает межнациональную рознь. Тех, кто противостоял либералам и участвовал в похищении блогера, чиновник назвал стороной, защищающей межнациональный мир и стабильность.

Кроме того, Дудаев обвинили в нацизме россиян, раскритиковавших действия похитителей. По его словам, люди, «не страдающие нацизмом», увидели в похищении «профессиональные и слаженные действия правоохранителей».

Арег Щепихин прокомментировал свое похищение с Ярославского вокзала

3 июня на территории Ярославского вокзала в Москве неизвестные схватили Арега Щепихина и затолкали его в багажник Mercedes с номерами АМР и с мигалкой. Незадолго до этого он выложил видеоролики с оскорблениями чеченцев. Мужчину увезли в неизвестном направлении.

Люди, которые принимали участие в похищении блогера, назвали себя сотрудниками Росгвардии. В самом ведомстве не подтвердили эту информацию. Их допросили и отпустили.

Позже Ахмед Дудаев заявил, что это было задержание, а не похищение. По его словам, МВД Чечни проверит Щепихина сразу по пяти статьям УК, включая возбуждение ненависти, публичные призывы к терроризму и оскорбление чувств верующих.

По словам источников, блогера отпустили около полуночи. Сейчас он находится в одном из хостелов Москвы.