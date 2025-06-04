Юрист, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева в разговоре с Рамблером прокомментировала предложение ввести в России дополнительный отпуск для работников с эмоциональным выгоранием.

С инициативой введения дополнительного отпуска сроком до семи календарных дней для граждан с эмоциональным выгоранием ранее выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Об этом со ссылкой на копию соответствующего письма на имя министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова сообщал RT. В частности, Орлов напомнил, что в 2019 году Всемирная организация здравоохранения признала эмоциональное выгорание болезнью и включила ее в Международную классификацию болезней (МКБ-11). По его словам, дополнительный отпуск следует предоставлять тем гражданам, «которые тестовыми методами в учреждениях здравоохранения смогут подтвердить у себя наличие эмоционального выгорания».

Эмоциональное выгорание действительно распространено в России. В первую очередь оно касается сотрудников, занимающихся умственным трудом. Зачастую они работают в режиме многозадачности и испытывают достаточно высокие стрессовые нагрузки. Однако, как правило, в подобных ситуациях эти сотрудники крайне редко обращаются за медицинской помощью. Это связано с рядом факторов, в том числе и с тем, что многие из них просто не осознают, что что-то идет не так. Вместе с тем нужно отметить, что даже в случае обращения работника к медикам подтвердить у него наличие эмоционального выгорания будет крайне проблематично. Вопрос в том, какого рода исследования и анализы должны быть произведены, чтобы поставить сотруднику подобный диагноз. Валентина Яковлева Юрист, эксперт по трудовому праву

Эксперт подчеркнула, что в настоящее время в России многим категориям работников уже предоставляется дополнительный отпуск.

«К примеру, это касается педагогических и медицинских работников, сотрудников с ненормированным рабочим днем, а также сотрудников, работающих во вредных условиях. И соответствующие нормы не случайно были введены в Трудовой кодекс. Подразумевается, что на таких сотрудников оказывается дополнительное воздействие, что влечет дополнительный отдых. Если к этому приплюсовать еще и отпуск из-за эмоционального выгорания, подтвердить наличие которого будет сложно, то, полагаю, этих дополнительных отпусков будет слишком много», - отметила Яковлева.

Юрист также выразила мнение, что предоставление российским работникам дополнительного отпуска не решит их проблемы, связанные с эмоциональным выгоранием.

«Эта проблема решается не через дополнительный отпуск, а через работу самого человека. Ведь это не ремесло «виновато», что у человека произошло эмоциональное выгорание», - заключила она.

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