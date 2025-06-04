Онищенко предостерег россиян от поездок в Турцию

Россиянам с детьми рекомендуется отказаться от поездок в Турцию из-за вспышки вируса Коксаки. Вирус преимущественно поражает детей до десяти лет. Об этом сообщил академик РАН, эпидемиолог Геннадий Онищенко.

«Я буду следовать своей традиции, отговаривая наших граждан от поездки в Турцию», — сказал Онищенко, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что даже в начале туристического сезона уже отмечены случаи заражения среди российских отдыхающих.

Вирус Коксаки передается через воду, пищу и грязные руки. Наибольшему риску заражения подвержены дети, особенно младшего возраста. Инфекция может привести к серьезным осложнениям, включая асептический менингит, а также нарушениям работы желудочно-кишечного тракта, сердца, печени и поджелудочной железы.

По данным на начало июня 2025 года, в России сохраняется стабильная и контролируемая эпидемиологическая обстановка по вирусу Коксаки. В конце прошлого года в Краснодарском крае были зафиксированы отдельные случаи заболевания, однако массовых вспышек не отмечалось.