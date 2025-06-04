Донские власти прокомментировали перебои в работе мобильного интернета

Don24.ru

Сегодня у многих пользователей мобильного интернета вне зависимости от оператора наблюдались перебои со связью. Власти Ростовской области официально прокомментировали этот инцидент.

Донские власти прокомментировали перебои в работе мобильного интернета
© РИА Новости
«В Ростовской области проводятся мероприятия, направленные на обеспечение безопасности жителей региона, ввиду чего наблюдаются перебои в работе операторов подвижной радиотелефонной связи. Просим отнестись с пониманием к временным неудобствам», – рассказали в донском правительстве.

Пресс-служба «Билайн» в официальном комментарии ИА «ДОН 24» порекомендовала пока использовать точки доступа: «В настоящее время мобильная связь в Ростовской области может работать с перерывами по независящим от нас причинам.

Рекомендуем использовать Wi-Fi для доступа в интернет». Ранее сообщалось, что в Правительстве Ростовской области проанализировали исполнение антикоррупционного законодательства.

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