Донские власти прокомментировали перебои в работе мобильного интернета

Сегодня у многих пользователей мобильного интернета вне зависимости от оператора наблюдались перебои со связью. Власти Ростовской области официально прокомментировали этот инцидент.

«В Ростовской области проводятся мероприятия, направленные на обеспечение безопасности жителей региона, ввиду чего наблюдаются перебои в работе операторов подвижной радиотелефонной связи. Просим отнестись с пониманием к временным неудобствам», – рассказали в донском правительстве.

Пресс-служба «Билайн» в официальном комментарии ИА «ДОН 24» порекомендовала пока использовать точки доступа: «В настоящее время мобильная связь в Ростовской области может работать с перерывами по независящим от нас причинам.

Рекомендуем использовать Wi-Fi для доступа в интернет». Ранее сообщалось, что в Правительстве Ростовской области проанализировали исполнение антикоррупционного законодательства.