Исследование Rambler&Co: почти 15% россиян совершают онлайн-покупки ночью

В лидерах ночных заказов — овощи, которые опередили чипсы и пиццу

Медиахолдинг Rambler&Co и сервис доставки из магазинов и ресторанов Купер провели опрос среди 97 тысяч интернет-пользователей и узнали, какие товары и в какое время суток россияне заказывают чаще всего.

По данным опроса, наиболее популярным временем для онлайн-заказов оказался вечер (с 19:00 до 22:00) — в этот период совершаются 39% всех покупок. Днем (с 11:00 до 19:00) заказывают почти треть респондентов (33%), утром — 13%. Примечательно, что почти каждый седьмой (15%) оформляет заказы ночью — после 22:00: из них регулярно (ежедневно или несколько раз в неделю) это делают лишь 12% пользователей, еще 29% признались, что заказывают в это время суток хотя бы несколько раз в месяц.

Для большинства респондентов (70%) день недели не влияет на привычку заказывать поздно — они делают это независимо от календаря. Тем не менее, 15% пользователей чаще всего совершают ночные заказы в выходные. Среди будней оказалась популярна пятница (6%), остальные дни завлекают к шопингу менее 5%.

Основная причина поздних покупок — нехватка времени: 38% отметили, что из-за плотной занятости это единственная возможность оформить заказ. Пятая часть опрошенных (20%) откладывают заказ на вечер, потому что забывают его сделать днем. Что касается других факторов, у 16% ночной заказ — это спонтанное желание перекусить, у 13% — устойчивая привычка, у 8% — реакция на стресс, а у 5% — пропущенный прием пищи.

Самыми популярными категориями товаров, приобретаемых ночью, стали одежда и обувь (19%), электроника (16%) и продукты из супермаркетов (15%). Также пользователи часто покупают бытовую химию (11%), фастфуд (9%), косметику и средства гигиены (9%), товары для здоровья (6%) и зоотовары (6%). Реже всего ночью заказывают сладости и десерты (4%), напитки (3%) и полезную готовую еду — смузи, салаты и блюда правильного питания (2%).

По данным аналитиков Купера, среди продуктов питания в ночные часы особенно востребованы свежие овощи — в лидерах томаты, перец, лук и картофель. Также пользователи активно добавляют в корзину кукурузу, тыкву и замороженные овощные смеси. На втором месте по популярности — чипсы: чаще всего выбирают вкусы паприки, трюфеля и белых грибов в сливочном соусе. Среди готовых блюд лидируют пицца и роллы, особенно востребованы варианты со снежным крабом и «Филадельфия». Кроме того, ночью часто заказывают сырные и мясные закуски, творог, молочные продукты и десерты.

Несмотря на позднее время, ночные заказы нередко сопровождаются импульсивными покупками. Так, 17% участников опроса признались, что добавляют в корзину товары «по настроению», 11% — берут что-то по акции, а 3% — дополнительно докладывают снеки или сладости. Только 69% строго следуют списку и не поддаются спонтанным желаниям.

Интересно, что среди совершающих ночные онлайн-покупки преобладают мужчины (56%) в возрасте от 34 до 50 лет (70% от всех респондентов). География людей, заказывающих ночью, охватывает всю Россию, но чаще других о заказах сообщали жители Москвы (33%) и Санкт-Петербурга (10%).