Публицист: перед Россией стоят две смертельные опасности

По мнению публициста Дмитрия Пучкова, российской государственности на данном этапе фатально угрожают две опасности — оголтелый национализм и усиление радикального ислама. Об этом сообщает радио Sputnik.

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«Национализм во всех видах и формах - это смертельная опасность для многонациональной России, а вторая опасность это религия», - заявил Пучков.

Публицист насторожен тем, что так называемые исламские джамааты, даже массово организованные уже в российских колониях для осужденных, заставляют людей сбиваться в группы по религиозному признаку и с ожесточением пытаются растоптать в их душах славянский и христианский менталитет.