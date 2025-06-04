Священники раскрыли, является ли грех причиной бедности

Священники объяснили православным, является ли грех человека причиной бедности.

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По данным из Евангелия, состоятельному человеку будет сложнее зайти в Царствие Божие. Есть даже пример — притча о богаче и Лазаре, а также о богатом юноше. Богатые люди легче поддаются искушению, так как у них есть для этого все возможности.

Духовная жизнь не взаимосвязана с деньгами и общественным положением. Священники уверены, что в одно и то же время служить Господу, а также своим желаниям не выйдет.

Из-за этого Псалмы говорят, что если богатство течет, то не стоит прилагать сердце.

Господь говорил своим ученикам: «Нищих всегда имеете с собою, а Меня не всегда имеете». Смысл у этих строк такой, что бедность — не причина того, что человек где-то когда-то оступился. Но бедность является испытанием для человека, ровно так же, как и богатство, сообщили в дзен-канале «Святые места».

Ранее священники также рассказали, в каких случаях Господь посылает человеку смерть. Господь призывает душу либо после достижения ею духовного совершенства, чтобы уберечь от возможных падений, либо когда человек погружается в грехи и не стремится к исправлению.