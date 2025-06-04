Почти ослепшего из-за ран ветерана СВО нашли ночующим на вокзале

В Пензе почти ослепший из-за ран ветеран СВО был вынужден ночевать на вокзале. Об этом сообщает Telegram-канал «Русская Община ZOV».

В зоне боевых действий солдат получил минно-взрывную травму, которая практически полностью лишила его зрения. Он полностью ослеп на один глаз, другой видит на 30 процентов. После выписки из госпиталя ветерану нужно было несколько дней ждать самолета в Москву. Поскольку жить ему было негде, он несколько дней провел на вокзале.

Нашедшие бойца активисты разместили его сначала в гостинице, затем военнослужащего перевезли в один из местных санаториев. Оттуда он улетел в Москву.

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Ранее в Москве потерялся другой участник СВО, у которого частично пропала память. Мужчина три дня бродил по столице, пока не зашел в один из военкоматов. Там установили личность военнослужащего и помогли ему вылететь в Омск, где его ждал сын.