Российский актер и музыкант Глеб Калюжный не выходил на связь после того, как отправился на срочную службу в армию, информации о том, в каких войсках служит артист, нет. Об этом ТАСС рассказал агент актера Григорий Сухов.

Ранее телеграм-канал Shot сообщал, что Калюжный будет служить в элитных войсках. По данным издания, он якобы попал в Семеновский полк, который занимается охраной стратегических военных объектов в Москве.

"Ни я, ни мама Глеба такой информацией не владеем (о том, в каких войсках служит актер - прим. ТАСС). <…> Насколько я знаю, когда я служил в армии, нам давали телефон только на присягу. То есть до присяги он может быть не на связи. <…> Пока он на связь не выходил", - сказал собеседник агентства.

Весной ТАСС в правоохранительных органах сообщили, что следователи возбудили уголовное дело в отношении Калюжного после того, как он не явился на пункт отправки на военную службу. Актеру по данному делу грозило до двух лет лишения свободы. 27 мая с призывного пункта в Москве актер отправился на срочную службу в армию. В сборный пункт на Угрешской улице артиста приехали проводить семья, друзья и его агент. Калюжный ответил на вопросы журналистов, попрощался с родными и агентом, после чего прошел в здание призывного пункта. Позднее, 27 мая, ТАСС в правоохранительных органах сообщили, что следователи прекратили уголовное дело в отношении Калюжного.

Калюжный рассказал о планах после службы в армии

Калюжный известен ролями в сериалах "Вампиры средней полосы", "Содержанки-3" и "Трудные подростки".