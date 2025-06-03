Расчленившая экс-мэра Самары внучка обратилась к народу

Мэр Самары Виктор Тархов и его жена Наталья погибли в новогодние праздники. С ними расправилась родная внучка Екатерина. Девушка уже дала признательные показание и находится в СИЗО.

Как установило следствие, у Екатерины были сообщники — мужчина и женщина. Они давали указания внучке Тарховых и спланировали преступление. Девушка призналась, что сначала подсыпала бабушке и дедушке яд, а когда они были отравлены, тела заморозили при помощи азота. Далее вместе с подельником девушка расчленила родственников, а останки разбросала по разным мусорным бакам по всей Самаре. Именно поэтому до сих пор не найден ни один фрагмент тел Тарховых.

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По словам Екатерины, мотив преступления у нее был простой. Тарховы скопили 145 миллионов рублей, но не делились с внучкой. В ожидании суда девушка общается с журналистами. Она написала письмо в шоу "Малахов". В своем послании Екатерина призвала понять ее.