В Петербурге весной 2025 года солнце светило 494,8 часа

В Санкт-Петербурге весной 2025 года солнце светило 79 дней (494,8 часа).

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Как пишет neva.today со ссылкой на главу городского Гидрометцентра Александра Колесова, весна 2025 года стала 11-й среди самых «мокрых» в городе.

Отмечается, что особенно часто дожди шли в марте и мае, количество осадков превышало 140% от нормы.

На данный момент самым дождливым остаётся сезон 2021 года, тогда в городе выпало 208,3 мм осадков. Также сильнейшим по количеству дождей считается 2010 год (151,3 мм осадков) и 2003 год (175,2 мм осадков).

Ранее стало известно, что в средней полосе Европейской России прогнозируется «умеренное» начало лета.