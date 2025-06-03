Школьница не ходит в школу из-за боязни металлоискателя

Ситуация была похожа на анекдот, если бы не была так грустна: школьница из подмосковных Люберец не учится из-за того, что ее мама не разрешает ей входить в гимназию через металлодетектор. А мимо него девочку не пускают охранники.

© Мослента

11-летняя школьница из подмосковных Люберец не учится из-за того, что ее мама не разрешает ей входить в гимназию через металлодетектор. А мимо него девочку не пускают охранники. Об этой истории пишет «Новая вкладка».

По информации издания, школьница с конца января не посещает занятия. Причина неожиданна: мама девочки боится, что из-за рамок на входе в школу у ее дочери разовьется онкология. Женщина просит впускать дочку через другой вход, но в гимназии настаивают на проходе через металлоискатель по правилам безопасности.

По словам мамы, о вреде рамок она задумалась во время пандемии коронавируса, посмотрев в интернете ролик об этом.

Женщина рассказала изданию, что раньше она, работая в школе, «ходила через рамки как овца», а после начала избегать металлодетекторов в метро и просить ручной досмотр на вокзалах.

Telegram-канал издания напоминает: металлодетекторы в российских школах устанавливают с 2019 года, и в российских регионах уже не раз находились люди, которых это возмущало. Такие люди считают, что излучение от рамок может вызвать рак. Доказательств этому нет, но, с другой стороны, ни один закон не обязывает школьников проходить через рамки, чтобы попасть на уроки.

Как бы то ни было, ситуацию нужно решать. Однако, на данный момент искать другую школу для дочери женщина не планирует. Переводить дочку на семейное обучение она тоже не хочет, потому что работает. Домашние задания девочка не получает: дозвониться до классного руководителя, по словам Ольги, она не может, а школьным порталом семья не пользуется.