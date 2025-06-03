В Минтрансе рассказали о ситуации на Крымском мосту

Движение автомобилей на Крымском мосту осуществляется в штатном режиме, перекрытия не вызвали серьезных затруднений для водителей. Об этом сообщили в Минтрансе России.

Там указали, что 3 июня движение по Крымскому мосту перекрывалось дважды.

«На Крымском мосту движение осуществляется в штатном режиме. Перекрытия движения не вызвали серьезных затруднений для водителей», — говорится в тексте.

В настоящее время движение автомобилей по Крымскому мосту выполняется в обе стороны в штатном порядке после прохождения необходимых досмотровых процедур.

Напомним, что движение по Крымскому мосту перекрывалось 3 июня около 6:00 и после 15:00. В первом случае оно возобновилось через три часа, а во втором — почти через 2,5 часа. Официального заявления о причинах перекрытия не было. При этом в украинских СМИ заявляли, что Крымский мост подвергся атаке со стороны СБУ, но повреждения получили только защитные заграждения. Власти полуострова, комментируя это, назвали данные сообщения провокацией и фейком. Стоит отметить, что транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для автомобилей в целях безопасности.