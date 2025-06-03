На российский город обрушился мощный ливень с грозой и градом

На Челябинск во вторник, 3 июня, вечером обрушился мощный ливень с грозой и градом. Разгул стихии попал на видео, передает «74.ru».

Согласно кадрам, из-за непогоды некоторые улицы Челябинска оказались затоплены. В частности, в центре города наблюдаются девятибалльные пробки. Кроме того в небе постоянно сверкают молнии, а от грома у машин срабатывает сигнализация.

Также в некоторых районах местные жители наблюдали град. По словам одного из читателей портала, на улице Радонежской он был размером «с фундук».

Ранее в МЧС Челябинской области сообщали, что погоду 3 июня в регионе будет определять атмосферный фронт высокого давления. Местами возможны ливни, грозы и град, а также сильный ветер до 25 метров в секунду.