Елена Гольянова, первая жена Михаила Ефремова, категорически отвергла слухи о его романтической связи с Дарьей Белоусовой, о чем сообщил телеканал 360.

Ранее в Telegram-канале SHOT появилась информация о возникновении отношений между актером и Белоусовой в период его пребывания в местах лишения свободы. По сведениям, предоставленным СМИ, незадолго до освобождения актрисы посещала колонию на три дня, чтобы провести время с Ефремовым в специально отведенном блоке.

Как утверждается в Telegram-канале, в течение этого времени они вели беседы о «суетности бытия» с другими постояльцами. Сообщается, что артисты оставили памятные автографы одному из соседей.

Ефремов закрутил «тюремный» роман

Гольянова подчеркнула, что по-прежнему поддерживает связь с бывшим мужем. По ее словам, речи о романтической близости между Ефремовым и Белоусовой не идет, вероятнее всего, это были душевные отношения.

«Просто по-человечески могли приехать какие-то друзья. Я бы приехала, если бы набралась смелости», – поделилась актриса.

Она добавила, что Ефремов искренне любит свою жену, Софью Кругликову, которая усердно молилась за него во время отбывания наказания. Гольянова вспомнила случай, когда она встретилась с друзьями и бывшим супругом в баре незадолго до его заключения. Тогда артист сказал, что не может остаться надолго, так как дома его ждет Кругликова.

Также актриса сообщила, что после выхода из колонии Ефремов проводит время в кругу близких, восстанавливает здоровье и занимается лечением зубов, которые были утрачены во время заключения.

Как пояснила Гольянова, актер всегда отличался острым умом, но имел проблемы с пагубным пристрастием к алкоголю, что и привело его к лишению свободы. Однако заключение помогло ему разобраться с этой проблемой и отказаться от употребления спиртных напитков, отметила она.

Кроме того, актриса заявила, что в студенческие годы ее бывшего мужа многие обожали за его харизму, обаяние, лидерские качества и интеллект. При этом у артиста было много браков, но он всегда выбирал женщин, близких ему по духу.