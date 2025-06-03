Рособрнадзор оперативно отреагировал на сообщения о размещении в интернете материалов ЕГЭ по обществознанию. Ранее в соцсетях появилась информация о якобы самом масштабном "сливе" экзаменационных вариантов, которые на сто процентов совпадают с реальными.

"Фактически фото контрольных измерительных материалов, появляющиеся в сети Интернет, не являются сливами, так как появляются после самих экзаменов, - прокомментировали в Рособрнадзоре. - Технология передачи КИМ устроена так, что "слить" их до начала экзамена технически невозможно".

Особо в ведомстве подчеркнули: совпадений заданий между разными часовыми поясами и регионами, о чем также сообщалось, нет. Это просто миф.

Кто, где и откуда выложил задания по обществознанию, уже известно.

"Рособрнадзор отслеживает все случаи появления изображений материалов ЕГЭ "на публике". У каждого из материалов - уникальная подложка, по которой можно определить, кто из сдающих выложил фото. Сейчас нам уже известен регион, школа и аудитория, где участник ЕГЭ писал экзамен".

Результаты этого выпускника теперь будут аннулированы. Пересдача возможна только через год, так как размещение материалов ЕГЭ в Сети - нарушение Порядка проведения экзамена.

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В день проведения ЕГЭ по обществознанию в интернете появились сканы реальных экзаменационных заданий. По словам преподавателей, утечка такого масштаба произошла впервые с 2018 года.

Как сообщил телеграм-каналу «Осторожно, новости» репетитор Дмитрий, около 10:30 по московскому времени его коллеги из Москвы получили скан варианта, который совпал с заданиями, использовавшимися в школах на Кавказе.

Материалы быстро разошлись по школьным чатам, прежде чем их начали удалять.

Точное время появления сканов в сети и количество учащихся, успевших их увидеть до начала экзамена, неизвестны. По словам репетитора, ранее в сеть попадали лишь фотографии, сделанные самими школьниками, но не полноценные сканы.

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«Слив» заданий ЕГЭ по обществознанию до начала экзамена произошел из-за халатности чиновников. Об этом Газете.ru первый заместитель председателя Комитета ГД по просвещению Михаил Берулава.

Он также допустил, что существуют «нерадивые люди», которые сливают задачи экзамена, но и халатность тоже может иметь место.

Здесь надo очень хoлодным умoм решения принимать, чтoбы исключить в нашей рабoте, вo время сдачи экзамена и вoобще, такие варианты, котoрые можно слить. Наказание – по горячим следам не надо этого делать. Прoсто исключить надо такие возможности, сказал он.

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Мошеннические сайты якобы для проверки результатов ЕГЭ могут стать новой схемой для обмана школьников, рассказали эксперты Angara Security в беседе с РИА Новости.

Отмечается, что злоумышленники нацелены не только на школьников, но и на их родителей, которые хотят помочь своему ребёнку, однако тоже находятся в стрессе, который снижает их критическое восприятие.

При этом эксперты подчеркнули, что настоящие результаты можно узнать только на официальных ресурсах: checkege.rustest.ru или через портал «Госуслуг».

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Рособрнадзор на данный момент не получил ни одного предложения с моделью, способной заменить такой институт, как ЕГЭ, заявил глава ведомства Анзор Музаев. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Накануне Госдума РФ отклонила межфракционный законопроект об отмене ЕГЭ. Его предлагали заменить экзаменами по школьным предметам.

«Чтобы отменить, надо предложить что-то взамен. Взамен модели за этот текущий год новой модели предложено не было», — отметил Музаев.

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