Грозят ли игрокам "Мира танков" обвинения в экстремизме?

Пользователи продуктов "Лесты", в том числе "Мира танков" и "Мира кораблей", не будут обвинены в спонсировании ВСУ и экстремизме за внутриигровые покупки. Об этом сообщил первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

"Пользователям "Мира танков", "Мира кораблей" и других продуктов "Леста Игр" беспокоиться не о чем. Они не могут быть обвинены в поддержке ВСУ или экстремизме за то, что совершали внутриигровые покупки. Точно так же, как нечего опасаться пользователям запрещенной в РФ социальной сети Instagram, которая принадлежит экстремистской компании Meta", - отметил депутат в своем Telegram-канале.

Горелкин также напомнил, что в скором времени активы "Лесты" перейдут под контроль государства, "а затем, вероятнее всего, будут переданы профильной российской компании".

Ранее Таганский районный суд Москвы запретил деятельность компании "Леста" и признал ее экстремистской. Активы компании обращены в доход РФ.

ООО "Леста" - старейшая видеостудия постсоветской России. В компании создавали спецэффекты для сериала "Мастер и Маргарита" Владимира Бортко. В 2011 году организация объединилась с компанией Wargaming для создания игр World of Tanks и World of Battleships. В 2022 году эти две компании снова разделились. Wargaming заявила о поддержке Украины и ушла с российского рынка. ООО "Леста" заявило о поддержке российских властей и ориентации на российский рынок и белорусский. В связи с этим "Леста" стала выпускать игры "Мир танков" и "Мир кораблей" на российских серверах.