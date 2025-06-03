Рособрнадзор прокомментировал информацию о «сливе» перед ЕГЭ по обществознанию

В понедельник, 2 июня, перед стартом ЕГЭ по обществознанию, в сети появились бланки со второй частью вопросов по предмету. Заговорили о сливе заданий и сразу же встал вопрос: а будут ли пересдавать экзамен. Подобная ситуация уже была в 2018 году. Но тогда появились отдельные вопросы, а не полные бланки. Поэтому результаты не были аннулированы.

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Так был ли «слив»? Рособрнадзор призвал не верить информации в ТГ-каналах и дал комментарий по поводу скандальных сканов.

Фото контрольных измерительных материалов (КИМ), появляющиеся в сети «Интернет», не являются сливами, так как появляются после самих экзаменов, - уверяют в ведомстве.

Технология передачи КИМ устроена таким образом, что «слить» их до начала экзамена технически невозможно. Совпадений заданий между разными часовыми поясами нет. Это один из мифов совершенно не соответствующих действительности.

Также в ведомстве напомнили, что при сдаче «госов» действует группа мониторинга, которая отслеживает случаи появления изображений КИМ в публичном пространстве. И даже больше: по каждом изображению можно определить, какой конкретно пользователь слил его в сеть. Для этого каждый КИМ имеет уникальную подложку. А по опубликованной фотографии известен уже регион, школа и аудитория в которой участник ЕГЭ писал экзамен. А так как размещение КИМ в сети Интернет является нарушением Порядка проведения экзамена, работы выпускников, совершивших такое нарушение, аннулируются, и пересдать предмет можно будет только через год.

Что касается проведения экзамена по обществознанию, то он прошел штатно. Серьезных сбоев в его проведении не наблюдалось. Пожаловаться на процедуру проведения ЕГЭ может каждый школьник или наблюдатель. Для этого в каждом пункте сдачи экзамена размещен плакат с QR-кодом, воспользовавшись которым можно напрямую подать обращение в Рособрнадзор. Это обращение будет оперативно отработано. Также при входе в ППЭ дежурят представители родительского сообщества. Они также следят, чтобы права выпускников не нарушались, с ними обращались максимально корректно и создавали благоприятную психологическую обстановку.