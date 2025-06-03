Заместитель муфтия Москвы обратился с просьбой строить в столице больше мечетей

Мусульмане Москвы молятся о строительстве новых мечетей в российской столице. Об этом во время видеомоста Мекка — Москва — Санкт-Петербург — Симферополь заявил заместитель муфтия Москвы Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ, руководитель религиозной организации «Милость» Марат Алимов, передает РИА Новости.

Он пояснил, что во время предстоящего праздника Курбан-байрам в московских мечетях будут происходить религиозные обряды. В Московской соборной мечети будет происходить основное торжество — сюда приедут многие мусульмане России, которые не смогли поехать в хадж (паломничество) в Мекку в этом году.

«Это Историческая мечеть — там идет реконструкция, и мы тоже благодарим правительство Российской Федерации за то, что в эти дни проводят реконструкцию старейшей нашей мечети, Исторической мечети на Татарской улице. Там огромное количество молящихся приходит по пятницам, перекрываются улицы, и мы надеемся и молим Всевышнего, чтобы мечетей в Москве было как можно больше», — сказал Алимов.

В 2025 году Саудовская Аравия, где находятся главные святыни ислама, выделила квоту на 25 тыс. участников хаджа для России.

До этого президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян распорядился освободить 963 заключенных из исправительных учреждений по случаю праздника Курбан-байрам.