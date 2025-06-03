В Мелитополе восстановили электроснабжение после масштабной атаки ВСУ

В Мелитополе Запорожской области восстановили электроснабжение после масштабной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий.

«Электроснабжение в Мелитополе восстановлено»‎, — написал он.

До этого глава региона заявлял, что медучреждения региона работают на резервных источниках питания. Балицкий уточнял, что отделения реанимации, больничные стационары, служба крови и скорая помощь работают в штатном режиме.

В ночь на 3 июня Балицкий сообщил, что в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины Запорожская область была полностью обесточена. В связи с возникшей ситуацией объекты здравоохранения были переведены на резервные источники электроснабжения. Власти региона проводили оперативные совещания для решения проблем. Позднее стало известно, что в Запорожской области началось поэтапное подключение к электросети.