Фастфуд призвали убрать из школьных столовых

Убрать нездоровую пищу из школьных столовых призвала зампред Комитета ГД по государственному строительству и законодательству, заместитель руководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева. Как сообщает ТАСС, депутат уже направила соответствующее обращение в Роспотребнадзор.

По ее словам, нездоровые перекусы формируют у детей неправильные пищевые привычки, которые могут негативно сказаться на их здоровье.

Авксентьева также напомнила о своей инициативе, которая заключается в том, чтобы помечать вредные продукты с высоким содержанием определенных веществ и с высокой пищевой ценностью.

Ранее первый заместитель председателя Комитета ГД по науке и высшему образованию Ксения Горячева призвала Минпросвещения разъяснить, каким образом формируется меню в школьных буфетах.